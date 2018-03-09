Muslera şampiyonluk istiyor
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, bu sezon tek hedeflerinin ligde şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.
Sarı-kırmızılı takımda 7. sezonunu yaşayan 31 yaşındaki file bekçisi, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü Atiker Konyaspor'u konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Çok önemli maçlar oynayacaklarını belirten Muslera, "O karşılaşmalara zor değil, güzel ve her oyuncunun oynamak istediği maçlar olarak bakmak gerekir. Şu anda lideriz ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Tek hedefimiz mayısta şampiyonluk kupasını kaldırmak. Oğlum Kailash da o kupayı kaldırmak istiyor." dedi.
Aralık 2017'de yaşadığı sakatlığın ardından geçen hafta Kardemir Karabükspor ile yapılan maçta formasına kavuşan sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges de hedefinin her zaman taraftarları mutlu etmek olduğunu ifade ederek, "Sahaya çıkarken önce bunu düşünüyorum ve taraftarlarımızı saha içinde iyi temsil etmek için çalışıyorum. Önümüzde önemli maçlar var. İyi performans göstererek ve hepsinden iyi sonuçlar alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu sezon ligde kaydettiği 24 golle kariyerinin en skorer sezonunu geçiren sarı-kırmızılı ekibin Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis ise takım oyunu oynadıklarını aktararak, "Golleri atıyorum ama bu, sadece benim değil takımın başarısı. Beni destekleyen taraftarımıza, hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:02
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F.Bahçe'de prim sistemi değişiyor!
Toplam 4
Yorum
ALİ EKİNCİ FENERBAHCEDE BAKSAN DEĞİŞMESİ LAZIM GERİSİ PEŞİNDEN GELİR
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Devler Berke'nin peşinde
Toplam 2
Yorum
sdf sdf sezon başı fb almalıydı
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Galatasaray’ı bekleyen zorlu 6 hafta
Toplam 1
Yorum
canyavuz bu sefer allah ın izni ile en kötü ihtimalle 15 paun toplayacağız 6 maçta
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