G.Saray, Konyaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    G.Saray, Konyaspor'a hazırlanıyor

    G.Saray, Konyaspor'a hazırlanıyor

    'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü sahasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynandığı bildirildi.

    Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

    , maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:23
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