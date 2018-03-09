G.Saray, Konyaspor'a hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynandığı bildirildi.
Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:23
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Mertcan'dan itiraf
Toplam 4
Yorum
argon Eğer almışlarsa iyi yapmışlar. Çok yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş ın yeni Şifo su olabilir..
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Fikret Orman: "Quaresma'nın yaptığı hareketi..."
Toplam 2
Yorum
fener fener kollanıyor, ya ceza almıyorlar yada indiriyorlar fernandaonun yaptıgını başka ülkede olsa futbol hayatı biterdi
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Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı
Toplam 3
Yorum
Ahmet Ç Bu Ayyıldız tim kadar gereksz bir hacker grubu görmedm anca facebook insta patlatırlar milli duyguları kullanarak reklam yaparlr hepsi yalan
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