ultrAslan'dan eğitime destek

Arnavutköy'deki Şehir Er Tuncay Türken İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılışa, sarı-kırmızılı taraftarlar ve Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli katıldı.

Öğrencilere kıyafet yardımının da gerçekleştirildiği açılışta, Özgecan Aslan'ın ismi teknoloji sınıfına verildi.

Teknoloji sınıfı ve kütüphanede, Özgecan Aslan'ın fotoğrafının yanı sıra imzalı Galatasaray forması ile "Geleceğe Işık Tut" pankartı yer aldı.

Kurdele kesimi sırasında sarı-kırmızılı taraftar grubu tarafından "Kadına kalkan eller kırılsın" ve "Özgecan ölmedi kalbimizde yaşıyor" sloganları atıldı.

Burada açıklamada bulunan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, okula yapılan destekte emeği geçen herkese teşekkür ederek, Galatasaray'ı kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftar grubu temsilcisi Yılmaz Tutuş, "Bu faaliyetleri Türkiye'nin her yerinde yapıyoruz. Bunları sadece Türkiye sınırında değil, Avrupa'da da gerçekleştiriyoruz. ultrAslan olarak alt grubumuz ultrAslan UNI bu konuda güzel işler yapıyor." diye konuştu.

ultrAslan UNI Koordinatörü Atakan Bodan ise "Sözlerime Özgecan Aslan'ı rahmetle anarak başlıyorum. Bu acı olay hepimizi derinden yaraladı. Onun ismini yaşatıp, toplumda bu konuya hala dikkati çeken birilerinin olduğunu göstermek istedik. Toplumumuzda kadınlar her zaman baş tacıdır ve öyle olmaya devam edecektir. Kadına şiddete tavrımız net, kararlılığımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Taraftar grubunda kadınları temsilen açıklamalarda bulunan Melek Karatop da böyle projelerin içinde olmanın kendisine gurur verdiğini dile getirerek, açılışları sürdürmek istediklerini belirtti.