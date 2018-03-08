Ryan Donk ile devam – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ile devam

    Ryan Donk ile devam
    Atiker Konyaspor maçında yine ilk 11'de olacak. Sakatlığını atlatan Fernando'nun sahalara dönmesi ile birlikte herkes Donk'un kulübeye çekilmesini bekliyordu. Ancak Terim, Hollandalı futbolcunun performansından memnun.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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