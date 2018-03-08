Galatasaray formasıyla bu sezon 24 gol atan Bafetimbi Gomis, Fransız devi Marsilya'yı pişman etti.
Fransa Ligi'nde geçen sezon kaydettiği 21 golü daha ligin bitimine 10 hafta kala geride bırakan Gomis'in yerine alınan Kostas Mitroglou'nun da sadece 3 gol atabilmesi, taraftarların tepkisini çekti.
Sezon başında Gomis'i 2.5 milyon euro'ya Galatasaray'a satıp 15 milyon euro'ya Mitroglou'nu transfer eden Marsilya'da eleştiri oklarının hedefinde olan Sportif Direktör Andoni Zubizarreta, Gomis'in ayrılmasında kendi suçunun olmadığını söyledi.
SFR Sport'a açıklamalarda bulunan Zubizarreta, "Gomis'e yeni kontrat önerdik ancan o tercihini Galatasaray'dan yana kullandu. Bu tamamen onun kararıydı ve gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor" dedi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
Marsilya'dan Gomis açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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