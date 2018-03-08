Galatasaray'da flaş ayrılık – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'da flaş ayrılık

    Galatasaray'da flaş ayrılık

    'da Sportif Direktör Cenk Ergün'ün ardından Ticaret ve Medya Direktörü Ali Öğüdücü ile de yollar ayrıldı.

    Spor Arena'da yer alan habere göre, 'da Sportif Direktör Cenk Ergün'ün ardından Ticaret ve Medya Direktörü Ali Öğüdücü'nün de görevine son verildi.

    Personel giderlerini kısmak adına tensikata giden Galatasaray'da başkan ve yönetim kurulu kararı ile Ali Öğüdücü ile yolların ayrılmasına karar verildi.

    Öğüdücü, Galatasaray müzesi ile alakalı uzun süredir yoğun mesai harcıyordu.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:04
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