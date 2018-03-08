Galatasaray'da flaş ayrılık
Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün'ün ardından Ticaret ve Medya Direktörü Ali Öğüdücü ile de yollar ayrıldı.
Spor Arena'da yer alan habere göre, Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün'ün ardından Ticaret ve Medya Direktörü Ali Öğüdücü'nün de görevine son verildi.
Personel giderlerini kısmak adına tensikata giden Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu kararı ile Ali Öğüdücü ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Öğüdücü, Galatasaray müzesi ile alakalı uzun süredir yoğun mesai harcıyordu.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:04
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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