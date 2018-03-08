Galatasaray'da flaş ayrılık

Spor Arena'da yer alan habere göre, Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün'ün ardından Ticaret ve Medya Direktörü Ali Öğüdücü'nün de görevine son verildi.

Personel giderlerini kısmak adına tensikata giden Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu kararı ile Ali Öğüdücü ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Öğüdücü, Galatasaray müzesi ile alakalı uzun süredir yoğun mesai harcıyordu.



