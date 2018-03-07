İlk yarıda coşuyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    İlk yarıda coşuyor

    İlk yarıda coşuyor
    G.Saray, son maçlarda ilk yarılarda attığı gollerle dikkat çekiyor. İlk 45'te daha skorer bir görüntü ortaya koyan sarı-kırmızılılar, son 5 karşılaşmada 17 gol atarken bu gollerin 12'sini ilk yarılarda kaydetti. Aslan, 7-0'lık maçının devresini 6 golle bitirmişti.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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