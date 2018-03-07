G.Saray'a şok! 81 milyon Euro... – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    G.Saray'a şok! 81 milyon Euro...

    G.Saray'a şok! 81 milyon Euro...

    Galatasaray, Süper Lig de 50 puanla lider durumdan bulunurken Fottball Benchmark adlı bir araştırma sitesi önemli bir veriye ulaştı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:10
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