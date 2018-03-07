Cimbom'un Uzakdoğu'ya açılan yüzü: Nagatomo

Sarı-kırmızılıların sol bek sorununu geçici de olsa çözen 31 yaşındaki futbolcunun transferi, ülkesi Japonya'da da geniş yankı uyandırdı.

İmza gününden beri Galatasray'a yoğun ilgi gösteren Japonlar, antrenmanlara geliyor ve Fatih Terim başta olmak üzere sarı-kırmızılı futbolcularla fotoğraf çektiriyor ve Galatasaray'ın maçlarını da takip ediyor. Aslan'ın ligde son oynadığı 5-0'lık Bursaspor ve 7-0'lık Karabük maçlarının Japonya'da yayınlandığı ve oldukça iyi reytingler aldığı öğrenildi.

Eğer tecrübeli futbolcunun bonservisi sezon sonunda alınırsa, yaz döneminde Uzakdoğu'ya bir turnuva için gidilebileceği belirtiliyor.