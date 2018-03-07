Cimbom'un Uzakdoğu'ya açılan yüzü: Nagatomo
Devre arasında Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray'ın bu hamlesi, şu ana kadar hem saha içi hem de saha dışında meyvelerini vermeye başladı.
Sarı-kırmızılıların sol bek sorununu geçici de olsa çözen 31 yaşındaki futbolcunun transferi, ülkesi Japonya'da da geniş yankı uyandırdı.
İmza gününden beri Galatasray'a yoğun ilgi gösteren Japonlar, antrenmanlara geliyor ve Fatih Terim başta olmak üzere sarı-kırmızılı futbolcularla fotoğraf çektiriyor ve Galatasaray'ın maçlarını da takip ediyor. Aslan'ın ligde son oynadığı 5-0'lık Bursaspor ve 7-0'lık Karabük maçlarının Japonya'da yayınlandığı ve oldukça iyi reytingler aldığı öğrenildi.
Eğer tecrübeli futbolcunun bonservisi sezon sonunda alınırsa, yaz döneminde Uzakdoğu'ya bir turnuva için gidilebileceği belirtiliyor.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:57
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 2
Yorum
BJKLİ keşke olabilse böyle şeyler yapıp birde başarılı olabilirlerse türk futbolu için inanılmaz bir adım olur umarım başarılı olur ve örnek olunr
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Robinho: Giuliano bir Alex değil
Toplam 1
Yorum
Haydar Yapma be robinho sivassporu gelmeden önce taip ediyodun he :D :D aynen karagümrüğüde
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST 2 TANE YÜZDEYÜZ GOL POZİSYONU BJK MAÇINDAOFSAYT VE FAUL DİYE KESİLDİ. ARDA KARDEŞLER DENEN ŞAHISTA YÜZDEYÜZ PENALTI VE BUZ GİBİ GOLÜ YEDİ
Cimbom'un Uzakdoğu'ya açılan yüzü: Nagatomo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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