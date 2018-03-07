Cimbom'un Uzakdoğu'ya açılan yüzü: Nagatomo – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Cimbom'un Uzakdoğu'ya açılan yüzü: Nagatomo

    Cimbom'un Uzakdoğu'ya açılan yüzü: Nagatomo

    Devre arasında Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiralık olarak kadrosuna katan 'ın bu hamlesi, şu ana kadar hem saha içi hem de saha dışında meyvelerini vermeye başladı.

    Sarı-kırmızılıların sol bek sorununu geçici de olsa çözen 31 yaşındaki futbolcunun transferi, ülkesi 'da da geniş yankı uyandırdı.

    İmza gününden beri Galatasray'a yoğun ilgi gösteren Japonlar, antrenmanlara geliyor ve başta olmak üzere sarı-kırmızılı futbolcularla fotoğraf çektiriyor ve 'ın maçlarını da takip ediyor. Aslan'ın ligde son oynadığı 5-0'lık ve 7-0'lık maçlarının Japonya'da yayınlandığı ve oldukça iyi reytingler aldığı öğrenildi.

    Eğer tecrübeli futbolcunun bonservisi sezon sonunda alınırsa, yaz döneminde Uzakdoğu'ya bir turnuva için gidilebileceği belirtiliyor.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:57
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