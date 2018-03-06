O duyguyu bu sene yaşayacağım – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    O duyguyu bu sene yaşayacağım

    O duyguyu bu sene yaşayacağım

    Fransız yıldız, Radio CRC’de şampiyonluk için iddialı konuşurken, ‘Neden hiç A kalite bir takıma gidemedin?’ sorusuna ise ‘G.Saray’dayım’ cevabın verdi

    Kardemir Karabükspor maçında 45 dakikada 4 gol atan Bafetimbi , Fransa'da bir anda en fazla konuşulan isim oldu. Tecrübeli forvetin, Giroud ve Gignac'tan daha fazla milli takım hak ettiği tartışması başlarken, Radio CRC konuyla ilgili Gomis'in görüşlerini aldı. Sadece 3 soru kabul eden Bafetimbi'nin verdiği yanıtlar şöyle:

    'KENDİMİ ÇAĞIRIRDIM'
    Fransa Milli Takımı'na neden davet edilmiyorsun? * Ben bir golcüyüm. Atabildiğim kadar da gol atıyorum. Milli takımı ben seçsem kendimi milli takıma çağırırım.
    Neden hiç A kalite bir takıma gidemedin? * Lyon'da oynadım, Marsilya'da oynadım. Şimdi de 'dayım. A kalite takımlar sadece İngiltere'de İspanya'da yok.
    Neden hiç şampiyonluk göremedin? * Bir futbolcunun tek başına bir takımı şampiyon yaptığını ne zaman gördün? Hem zaten bu sene şampiyon olacağım.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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