O duyguyu bu sene yaşayacağım
Fransız yıldız, Radio CRC’de şampiyonluk için iddialı konuşurken, ‘Neden hiç A kalite bir takıma gidemedin?’ sorusuna ise ‘G.Saray’dayım’ cevabın verdi
'KENDİMİ ÇAĞIRIRDIM'
Fransa Milli Takımı'na neden davet edilmiyorsun? * Ben bir golcüyüm. Atabildiğim kadar da gol atıyorum. Milli takımı ben seçsem kendimi milli takıma çağırırım.
Neden hiç A kalite bir takıma gidemedin? * Lyon'da oynadım, Marsilya'da oynadım. Şimdi de Galatasaray'dayım. A kalite takımlar sadece İngiltere'de İspanya'da yok.
Neden hiç şampiyonluk göremedin? * Bir futbolcunun tek başına bir takımı şampiyon yaptığını ne zaman gördün? Hem zaten bu sene şampiyon olacağım.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 02:07
-
Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
-
Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
-
Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
O duyguyu bu sene yaşayacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.