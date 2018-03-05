Gomis, Milli Takım'ı hak ediyor mu? – Fotomaç – 05 Mart 2018
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HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
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    , Milli Takım'ı hak ediyor mu?

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>, Milli Takım'ı hak ediyor mu?
    BAFETİMBİ 'in muhteşem performansı Fransızları da mest etti. France Football, Fransız yıldızın Karabük'te 24 gole ulaşmasının ardından bir anket açtı. ", sizce Fransa Milli Takımı'nda görev almayı hak ediyor mu?" diye sorulurken katılanların yüzde 70'i 'Evet' oyu kullandı
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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