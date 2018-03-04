Fransız basını Gomis'in rekorunu yazdı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Fransız basını 'in rekorunu yazdı

    Fransız basını Gomis'in rekorunu yazdı

    Fransız L'Equipe gazetesi, Galatasaraylı Bafetimbi 'in ilk yarıda 4 gol atarak rekor kırmasına geniş yer verdi.

    Gazete, Fransız golcünün performansından övgüyle bahsettiği yazısında, ", attığı goller ile tarihine adını yazdırdı. Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'u 7 - 0 yendiği maçın ilk yarısında 4 gol atan Gomis, takımının bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Ligdeki gol sayısını 24'e çıkaran Gomis, takımına şampiyonluk yolunda büyük fayda sağlıyor" yorumunu yaptı.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:26
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