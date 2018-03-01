Tek yol 3 puan

Dış sahada beklentilerin altında kalan G.Saray için Karabük sınavı hayati önem taşıyor. Aslan hem deplasman fobisine son vermeyi, hem de zirvedeki yerini korumayı hedefliyor

SÜPER Lig lideri Galatasaray, bu sezon deplasmanda tam 20 puan kaybetti. Ligdeki son 7 maçının 6'sı kaybeden sarı-kırmızılılar, bu periyotta yalnızca bir kez galibiyet sevinci yaşadı. Dış sahada beklentilerin uzağında kalan Aslan, 24. haftada da kritik bir sınava çıkacak. Karabükspor'a karşı galibiyetten başka bir hedefi olmayan Cimbom, hem dış saha fobisine son vermeyi hem de zirvedeki yerini korumayı planlıyor.



AKHİSAR MORAL OLDU

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisar'ı deplasmanda 2-1 yenip, büyük moral bulan G.Saray, ligde de galibiyet serisine devam etmek istiyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçın 4'ünü kazanan sarıkırmızılılar, 1 beraberlik elde ederken, 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Terim'in öğrencileri, son iki dış sahada da Sivas ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu.