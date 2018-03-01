Tek yol 3 puan
Dış sahada beklentilerin altında kalan G.Saray için Karabük sınavı hayati önem taşıyor. Aslan hem deplasman fobisine son vermeyi, hem de zirvedeki yerini korumayı hedefliyor
AKHİSAR MORAL OLDU
ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisar'ı deplasmanda 2-1 yenip, büyük moral bulan G.Saray, ligde de galibiyet serisine devam etmek istiyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçın 4'ünü kazanan sarıkırmızılılar, 1 beraberlik elde ederken, 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Terim'in öğrencileri, son iki dış sahada da Sivas ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:38
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
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fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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Yorum
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Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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