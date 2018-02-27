Oy için son 2 gün

Cimbom bir yandan şampiyonluk yarışında mücadele verirken diğer taraftan kulübün iç siyasetinde kazan kaynıyor. İlk olarak Mart'ta Mali Genel Kurul düzenleyecek. Burada Dursun Özbek dönemini oylanacak. Bu önemli gün için sarı-kırmızılı yönetim aidatını henüz yatırmayan üyelere mail ve SMS yoluyla ulaştı. Üyelere oy kullanmaları için aidatlarını ödemeleri gerektiği hatırlatıldı. Son sürenin 28 Şubat saat 17.00 olduğu belirtildi. '6910 kişi yatırdı' SİCİL Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş konuyla ilgili şöyle konuştu: "Şu ana kadar 6910 kişi aidatını yatırdı. 2900 civarında aidatını ödememiş üyemiz var. İki gün içinde bu sayıyı daha yukarı çekmek istiyoruz. Aidat değil, kulübe aidiyet önemlidir."