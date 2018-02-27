Oy için son 2 gün – Fotomaç – 27 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Oy için son 2 gün

    Oy için son 2 gün

    ’ı hareketli aylar bekliyor... Mart’ta , Mayıs’ta başkanlık seçimi var. Aidat ödemeyen üyelere mail ve yoluyla ulaşıldı son tarih hatırlatıldı

    Cimbom bir yandan şampiyonluk yarışında mücadele verirken diğer taraftan kulübün iç siyasetinde kazan kaynıyor. İlk olarak Mart'ta düzenleyecek. Burada dönemini oylanacak. Bu önemli gün için sarı-kırmızılı yönetim aidatını henüz yatırmayan üyelere mail ve yoluyla ulaştı. Üyelere oy kullanmaları için aidatlarını ödemeleri gerektiği hatırlatıldı. Son sürenin 28 Şubat saat 17.00 olduğu belirtildi. '6910 kişi yatırdı' SİCİL Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş konuyla ilgili şöyle konuştu: "Şu ana kadar 6910 kişi aidatını yatırdı. 2900 civarında aidatını ödememiş üyemiz var. İki gün içinde bu sayıyı daha yukarı çekmek istiyoruz. Aidat değil, kulübe aidiyet önemlidir."

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Oy için son 2 gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN