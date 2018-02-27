Oy için son 2 gün
Galatasaray’ı hareketli aylar bekliyor... Mart’ta Mali Genel Kurul, Mayıs’ta başkanlık seçimi var. Aidat ödemeyen üyelere mail ve SMS yoluyla ulaşıldı son tarih hatırlatıldı
Cimbom bir yandan şampiyonluk yarışında mücadele verirken diğer taraftan kulübün iç siyasetinde kazan kaynıyor. İlk olarak Mart'ta Mali Genel Kurul düzenleyecek. Burada Dursun Özbek dönemini oylanacak. Bu önemli gün için sarı-kırmızılı yönetim aidatını henüz yatırmayan üyelere mail ve SMS yoluyla ulaştı. Üyelere oy kullanmaları için aidatlarını ödemeleri gerektiği hatırlatıldı. Son sürenin 28 Şubat saat 17.00 olduğu belirtildi. '6910 kişi yatırdı' SİCİL Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş konuyla ilgili şöyle konuştu: "Şu ana kadar 6910 kişi aidatını yatırdı. 2900 civarında aidatını ödememiş üyemiz var. İki gün içinde bu sayıyı daha yukarı çekmek istiyoruz. Aidat değil, kulübe aidiyet önemlidir."
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:40
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
Oy için son 2 gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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