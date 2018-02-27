G.Saray Müzesi'nde Volkan Demirel detayı! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    G.Saray Müzesi'nde detayı!

    G.Saray Müzesi'nde Volkan Demirel detayı!

    Galatasaray'ın 1 Mart'ta kapılarını açacak olan müzesinde yüzlerce kupa, tarihi anılar ve olayların yanında Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel de var.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:11
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