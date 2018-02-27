G.Saray Müzesi'nde Volkan Demirel detayı!
Galatasaray'ın 1 Mart'ta kapılarını açacak olan müzesinde yüzlerce kupa, tarihi anılar ve olayların yanında Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel de var.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:11
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Fernandao çıldırmış
Toplam 4
Yorum
Davut Söyler Kadıköy'de de 1 penaltı ve 1 gol verilmedi. Son maçta ofsayt golünü vere hakemsiler, ilk maçta ofsayt olmayan golü vermediler.
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Bu ezikliğin hesabını ver!
Toplam 25
Yorum
KENARDAN AYKUT HİÇ BİR ŞEY YAPMADAN RUH GİBİ MAÇI İZLİYOR..
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 9
Yorum
haydar Alper magazinlerde haber olacağına sahada top oynayarak haber olsa. Volkanı varken Kamaniyi oynatması hata. Şener hala defansı öğrenemedi.
G.Saray Müzesi'nde Volkan Demirel detayı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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