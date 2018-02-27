Fatih Terim: Akhisar'a çok yakıştı

Akhisar Şehir Stadı'na olan beğenisini dile getiren Terim, "Bu stat Akhisar'a yakıştı. Emeği geçenler teşekkürler. Akhisar uzun zamandır ligde ama evinden uzakta Manisa'da oynuyordu yakın zamana kadar. Özellikle zemin de çok güzel olmuş. Hayırlı olsun umarım hepimiz için burada çok güzel maçlar olur" dedi.

Finalde kupayı kaldırmak istediklerini söyleyen Terim, "G.Saray'ın önemli oyuncularından bir tanesi şimdi Türkiye'nin önemli hocalarından bir tanesi Okan Buruk. Çok karakterli bir isim. Yarı finale gelen iki taraf da kupayı istiyor. Buradaki iki maçı kazanırsanız Eskişehir'deki finale gidiyorsunuz. Kupayı en çok kazanan takım olarak düşündüğümüzde, Ali Sami Yen'e avantajlı skorla dönmek en büyük amacımız. Kalitei bir maç olur güzel bir atmosferde iyi oynayacağız. seyirciler keyifle izlerse bundan mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.