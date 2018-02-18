Galatasaray'dan göndermeli tweet
Galatasaray, Kasımpaşa yenilgisi sonrası attığı tweetle gündem yarattı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Kasımpaşa, Galatasaray'ı 1'i penaltıdan olmak üzere kaydettiği 2 golle 2-1 yendi.
Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda kararı veren hakem Halis Özkahya tartışmalara yol açtı. Karşılaşmanın 2-1 sonuçlanmasının ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından maç sonucunu ilginç bir biçimde paylaştı.
Galatasaray, Twitter hesabından maçın hakemi Halis Özkahya'nın ve skorun bulunduğu bir görsel paylaşayak maçın bittiğini duyurdu.
Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda kararı veren hakem Halis Özkahya tartışmalara yol açtı. Karşılaşmanın 2-1 sonuçlanmasının ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından maç sonucunu ilginç bir biçimde paylaştı.
Galatasaray, Twitter hesabından maçın hakemi Halis Özkahya'nın ve skorun bulunduğu bir görsel paylaşayak maçın bittiğini duyurdu.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
Galatasaray'dan göndermeli tweet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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