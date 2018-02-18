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    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    imzayı attı!

    Fellaini imzayı attı!

    Ndiaye'yi gönderen Galatasaray'la ilgili İngiltere'den ilginç bir iddia geldi.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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