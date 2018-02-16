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    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Muslukları kapıyor

    Muslukları kapıyor

    , ‘’ kadrolarını iptal etti

    Yönetim Kurulu, aldığı karar ile kadrolarının iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Alınan karar çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarındaki "" kadrolarını iptal etmiştir. Yönetimi, gerek gördüğü durumlarda camianın değerli mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır" denildi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:11
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