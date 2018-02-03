Fatih Terim'in telefon trafiği Türkiye'ye getirdi!
Galatasaray'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Nagatomo'nun, gelişinin perde arkasından Fatih Terim'in ikili ilişkileri çıktı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:52
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Kimseye yaramadı
Toplam 1
Yorum
eda sol kanat ve orta alnı toparlayacak transfer şart kadro seçimide yanlıştı pektemek ve love çift forvet çıksak ne olurdu negrado yedek kalmal
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 7
Yorum
çatçat o yaştan sonra gelme diyen yönetici yok mu buna?
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Sivasspor ile 24. randevu
Toplam 2
Yorum
gsx kadrodan ümidim yok tek ümidim fatih terim
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