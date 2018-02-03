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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    'in telefon trafiği Türkiye'ye getirdi!

    <a href="/index/fatih-terim?id=d2b7be67-3b06-48f9-9e2c-92057545817f" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in telefon trafiği Türkiye'ye getirdi!

    Galatasaray'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Nagatomo'nun, gelişinin perde arkasından Fatih Terim'in ikili ilişkileri çıktı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:52
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