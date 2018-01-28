Latovlevici’ye protesto

İlk yarıda birçok kez top kaybı yapan sol bek Iasmin Latovlevici, bir grup sarı-kırmızılı taraftar tarafından ıslıklandı

Galatasaraylı taraftarlarının bir bölümü ise Rumen futbolcuya alkışlarla destek verirken, ıslıklayan taraftarlara da tepki gösterdi. Terim, 30. dakikada Linnes'i ısınmaya gönderdi ama değişiklik yapmadı.