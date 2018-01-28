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    28 Ocak 2018, Pazar
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    ’ye protesto

    Latovlevici’ye protesto

    İlk yarıda birçok kez top kaybı yapan sol bek Iasmin , bir grup sarı-kırmızılı taraftar tarafından ıslıklandı

    Galatasaraylı taraftarlarının bir bölümü ise Rumen futbolcuya alkışlarla destek verirken, ıslıklayan taraftarlara da tepki gösterdi. Terim, 30. dakikada Linnes'i ısınmaya gönderdi ama değişiklik yapmadı.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
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