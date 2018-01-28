G.Saray için olay sözler! O ismi çok arayacaklar...
Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın performansını değerlendiren Mustafa Denizli, çarpıcı sözler sarf etti...
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:58
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Ali Koç ile Mosturoğlu kapıştı
Toplam 2
Yorum
ali Mosturoğlu Aziz Yıldırım ağzıyla konuşuyor yeter artık düşün Fenerin yakasından beceriksiz adamlar bıktık sizden yeter yahu
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İşte Aslan ’ın transfer listesi
Toplam 2
Yorum
saçmalık amatörce hareket sana yatırım yapılmış bidünya bonservis verilmiş görevini yap sezon sonu gidersin kafası karışmış asamoah neden karışmıyor?
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Türkyılmaz tribünde
Toplam 2
Yorum
**** Vay be aslanım, gözlerim yaşardı resmini görünce. Deplasmanda Manchester United'ı dağıttığın maç gözümün önüne geldi .
G.Saray için olay sözler! O ismi çok arayacaklar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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