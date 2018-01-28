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    28 Ocak 2018, Pazar
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    G.Saray için olay sözler! O ismi çok arayacaklar...

    G.Saray için olay sözler! O ismi çok arayacaklar...

    Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın performansını değerlendiren Mustafa Denizli, çarpıcı sözler sarf etti...

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:58
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