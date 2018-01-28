Belhanda Almanya yolcusu!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda için flaş bir transfer iddiası geldi
? İkinci yarıda oyuna dahil olan Faslı futbolcu için Werder Bremen iddiası ortaya atıldı. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Bundesliga ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray'ın 8 milyon euro'ya transfer ettiği tecrübeli futbolcuyu, mercek altına alan Werder Bremen'in, eski Schalke'li yıldız için bu hafta teklifte bulunması bekleniyor.
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Süper Lig'in ilk yarısında hiç yedek kalmayan ancak Fatih Terim'in gelmesinin ardından son iki maçta yedek kulübesinde kalan Belhanda ile Alman takımının yanı sıra eski takımı Nice'in de ilgilendiği kaydedildi.
Sezon başında 8 milyon Euro'ya Dinamo Kiev'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta 2 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koydu.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:00
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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