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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Dilmen'den 'a övgüler

    Dilmen'den Galatasaray'a övgüler

    , - maçını değerlendirdi.

    'in 19. haftasında ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

    Fotomaç yazarı , Galatasaray - Osmanlıspor mücadelesini yorumladı:

    Liglerin 25. haftası bittiği zaman Galatasaray'ın liderlik koltuğunda olursa rakiplerinden 3-4 puan önde olmazsa işi zor demiştim. O kadar net gol pozisyonları vardı ki maçta iki tane Osmanlı'nın var. Galatasaray'ın gol dışında 6 tane var. Maçın normal skoru 6-2, 5-2 olabilirdi. Galatasaray temiz oynadı, çok iyi oynadı. Eren de etkiliydi, Gomis de öyle. Omurgaya baktığınızda Mariano yardımcı oldu, Latovlevici yardımcı oldu. Selçuk iyiydi, muhtemelen sakatlandı. Türk Telekom'da rakipler için puan aslanın ağzında...

    Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Osmanlıspor mücadelesinde ilk 45 dakikayı şöyle değerlendirdi:

    Ben açıkçası maçın daha kolay olacağını düşünüyordum Galatasaray için ama tehdit aldılar. Osmanlı ikinciyi yerse tamamen havlu atar. Osmanlıspor benim hoşuma gitti. Galatasaray açısından baktığımızda onlar da rakibin bu kadar etkili olacağını düşünmüyordu. Maçın en iyi oyuncusu ilk yarıda Denayer. Çabukluğuyla 3-4 önemli hamle yaptı. Rakibi oyaladı. Fatih Terim hem adaletli hem de herkesi oynaması gereken yerde oynatıyor. Tolga muhtemelen en çok koşan oyuncudur, iki tane de öldürücü pas etti. Latovlevici, bu tür maçlarda Galatasaray için kötü değil. Sert maçlarda savunması kötü olabilir. Ama biraz sahip çıkmak lazım. Bu kadarını hak etmiyor. Bir duyumum yok ama herhalde Ndiaye işi bitmiştir. Gelen para Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatacaktır.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:34
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