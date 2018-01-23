CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’ye tam puan

    Feghouli’ye tam puan
    ASLAN'ın Cezayirli yıldızı Sofiane , dünkü karşılaşmanın öne çıkan isimlerden biriydi. 60 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu, Eren'in 19. dakikada attığı golün asistini yaparken, futboluyla da tam puan aldı. Takımın hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan Feghouli, ikinci yarıda yerini 'ye bıraktı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Feghouli’ye tam puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN