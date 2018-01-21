İşte Mustafa Cengiz'in ilk icraatı

Galatasaray'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Dursun Özbek'in rakibi Mustafa Cengiz, G.Saraylı taraftarların merakla beklediği hamleyi seçime birkaç gün kala açıklamıştı. Cengiz, Sportif AŞ yönetiminde taraftarın geniş çapta desteklediği isimlerden Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ın yer alacağını ifade etti.

Cengiz, "Sportif A.Ş'ye hangi takımlı olduğu bilinmeyen, şaibeli insanlar yerine Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas gibi Galatasaraylı isimleri getireceğiz. Onlarla görüşme halindeyiz ve inşallah onlar bizim Sportif AŞ'mizde olacaklar" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme sonrasında açıklama yapan Burak Elmas, "Sayın Mustafa Cengiz'e bu zor yolculukta ve sonrasında her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Teveccüh edip vereceği her türlü görev için sözüm geçerlidir. Biz Galatasaraylıyız ve hep buradayız" dedi.

??Abdurrahim Albrayrak: Oy kullanan tüm Genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Biz Galatasaraylılar her zaman burdayız ve her zaman göreve hazırız. pic.twitter.com/gk10h1I2rv — Fotomaç (@fotomac) 20 Ocak 2018



BURAK ELMAS VE ABDURRAHİM ALBAYRAK ARASINDA GEÇEN DİYALOG!