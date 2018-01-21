İşte Mustafa Cengiz'in ilk icraatı
Galatasaray'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Dursun Özbek ile girdiği yarışı kazanan Mustafa Cengiz, Sportif AŞ yönetiminde Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ı göreve getirecek.
Galatasaray'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Dursun Özbek'in rakibi Mustafa Cengiz, G.Saraylı taraftarların merakla beklediği hamleyi seçime birkaç gün kala açıklamıştı. Cengiz, Sportif AŞ yönetiminde taraftarın geniş çapta desteklediği isimlerden Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ın yer alacağını ifade etti.
Cengiz, "Sportif A.Ş'ye hangi takımlı olduğu bilinmeyen, şaibeli insanlar yerine Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas gibi Galatasaraylı isimleri getireceğiz. Onlarla görüşme halindeyiz ve inşallah onlar bizim Sportif AŞ'mizde olacaklar" ifadelerini kullandı.
Bu gelişme sonrasında açıklama yapan Burak Elmas, "Sayın Mustafa Cengiz'e bu zor yolculukta ve sonrasında her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Teveccüh edip vereceği her türlü görev için sözüm geçerlidir. Biz Galatasaraylıyız ve hep buradayız" dedi.
??Abdurrahim Albrayrak: Oy kullanan tüm Genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Biz Galatasaraylılar her zaman burdayız ve her zaman göreve hazırız. pic.twitter.com/gk10h1I2rv— Fotomaç (@fotomac) 20 Ocak 2018
BURAK ELMAS VE ABDURRAHİM ALBAYRAK ARASINDA GEÇEN DİYALOG!
Mustafa Cengiz döneminde Galatasaray Sportif A.Ş.'de görev almaları beklenen Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın seçim sonrası sosyal medyadan yaptığı konuşma büyük beğeni topladı! pic.twitter.com/TdacCm2UR0— Fotomaç (@fotomac) 20 Ocak 2018
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:06
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
İşte Mustafa Cengiz'in ilk icraatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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