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    14 Ocak 2018, Pazar
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    şoku!

    Bruma şoku!
    FATİH Terim'e şoku! Leipzig'in sportif direktörü Ralf Rangnick'i arayarak, "Bruma'yı se zon sonuna kadar bize kirala. Gelişimine katkı yapalım" diyen Terim'e, Rangnick'in, "Türkiye Ligi geliştirici bir lig değil. Atınç'ı aldık, kiraladık, geriye gitti. Aynı riske giremeyiz" cevabını verdiği bildirildi.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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