Bruma şoku!
FATİH Terim'e Bruma şoku! Leipzig'in sportif direktörü Ralf Rangnick'i arayarak, "Bruma'yı se zon sonuna kadar bize kirala. Gelişimine katkı yapalım" diyen Terim'e, Rangnick'in, "Türkiye Ligi geliştirici bir lig değil. Atınç'ı aldık, kiraladık, geriye gitti. Aynı riske giremeyiz" cevabını verdiği bildirildi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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