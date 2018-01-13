Galatasaray'a yeni üye

Galatasaray Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyeliği için yeni isim belirlendi.

Şirket tarafından yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Murat İlbak'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Serdar Güzelaydın'ın getirildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp üyesi Güzelaydın'ın, ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapmak üzere Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.