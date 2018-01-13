Galatasaray'a yeni üye
Serdar Güzelaydın, Galatasaray Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyeliğine getirildi.
Galatasaray Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyeliği için yeni isim belirlendi.
Şirket tarafından yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Murat İlbak'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Serdar Güzelaydın'ın getirildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp üyesi Güzelaydın'ın, ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapmak üzere Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:26
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Umutlar Ozan’da
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li zuhahahaha harika sözler aynen katiliyorum ozana ve ozan giblere uyar
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Talisca için 10 milyon €
Toplam 5
Yorum
Tarafkartal Fedor Smolov Talisca'dan daha iyi... Talisca oyun içinde kayboluyor! Smolov 'u izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız...
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Robin van Persie'nin Sow'dan farkı yok!
Toplam 5
Yorum
Egeli FB li RVP bir kuyt bir hoodjonk kadar olamadi olamazda arkasindan silinmiyecek cok kötü ani birakti artik karisiyla magazinlerde boy gösterir )))
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