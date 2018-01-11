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HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!

    'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!

    Teknik Direktörü , ve Necati Ateş'in teknik heyete katılacağını 'in ise cumartesi günü geleceğini söyledi.

    Çok büyük çapta bir proje düşündüğünü söyleyen Fatih Terim;

    "Taffarel ile konuştum zaten. Ayın 18'inde maçtan sonra burada. Lige hazırlıyoruz onu. Benden rica etti böyle bir izin verdik. Eski ekibimizi aldık. İki tane diğer arkadaşımızı da çağırdım. ve Taffarel benleyken, Levent Hocamız milli takımdaki yardımcımla beraber güzel bir uyum sağladılar. Levent de çok kariyerli, iyi olan çok karakterli çok çalışkan iyi bir yardımcımdır. Bu sefer değişik bir proje var kafamda. Altyapıdan yine bir şey çıkmıyor. 'ın altyapısından her zaman bir şey çıkmıştır. Yine çıkmalıdır. Onun için de oraya çok büyük çapta proje düşünüyorum. Yeni futbolu bırakmış antrenör diplomalarını almaya aday, almış Necati'yi çağırdım, Gökhan'ı çağırdım. Onlarla konuştum. Dedim ki bizim çok paramız yok ama itibarımız, prestijimiz her zaman var. Onlar da biz böyle bir şey talep etmiyoruz bu bizim için gururdur dediler. Lisanslarına göre altyapıda onlara görev vereceğim. Elmander de Cumartesi günü büyük ihtimalle burada olacak. Onunla da konuşacağım. Daha da var. Kafamdaki projelerden bir tanesi onlar normal takımlarını çalıştırırken Necati ile Elmander'in haftada bir gün de bizim atak oyuncularımızı çalıştırmalarını istiyorum. Santrforlarımızı çalıştırsınlar. Ben onlara 1-2 hafta drill'ler veririm sonra da zaten santrforunuz bakalım neye ihtiyaçları var gibi… Böyle kafamda bir şey var. Böylece ileride Galatasaray'a daha çekirdekten yetişmiş, tecrübeyi almış yeni antrenörler de kazandırmış olabiliriz. Onların da olup olmayacağını söyleyeceğiz zaten. Necati, Gökhan ve Elmander'in yaklaşımı beni mutlu etti. Yoğunluğu bir atalım. Florya'ya elimizi attık tamam da yoğunluğu bir atalım tam manasıyla birçok şeyi değiştireceğiz. Galatasaray'a 1996'da geldikten sonra 22 yıl olmuş… O zaman zarfında Emre ile başlayan diğer oyuncularla devam eden Arda'lar, Sabri'ler, Emre'ler…. Bunun arasında birçok oyuncu var. Çıkarmaya alışkın bir kulüpten bahsediyoruz. Görmeyince… Burada bir tane yok. Sormadım değil sordum. Galatasaray'dan hep çıkmıştır, çıkmalıdır. Bu yüzden oraya çok önem veriyoruz. En kısa zamanda da bu projemizi hayata geçireceğiz." dedi.

    GÖKHAN ZAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:05
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