'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gökhan Zan ve Necati Ateş'in teknik heyete katılacağını Johan Elmander'in ise cumartesi günü geleceğini söyledi.
"Taffarel ile konuştum zaten. Ayın 18'inde maçtan sonra burada. Lige hazırlıyoruz onu. Benden rica etti böyle bir izin verdik. Eski ekibimizi aldık. İki tane diğer arkadaşımızı da çağırdım. Hasan Şaş ve Ümit Davala Taffarel benleyken, Levent Hocamız milli takımdaki yardımcımla beraber güzel bir uyum sağladılar. Levent de çok kariyerli, iyi olan çok karakterli çok çalışkan iyi bir yardımcımdır. Bu sefer değişik bir proje var kafamda. Altyapıdan yine bir şey çıkmıyor. Galatasaray'ın altyapısından her zaman bir şey çıkmıştır. Yine çıkmalıdır. Onun için de oraya çok büyük çapta proje düşünüyorum. Yeni futbolu bırakmış antrenör diplomalarını almaya aday, almış Necati'yi çağırdım, Gökhan'ı çağırdım. Onlarla konuştum. Dedim ki bizim çok paramız yok ama itibarımız, prestijimiz her zaman var. Onlar da biz böyle bir şey talep etmiyoruz bu bizim için gururdur dediler. Lisanslarına göre altyapıda onlara görev vereceğim. Elmander de Cumartesi günü büyük ihtimalle burada olacak. Onunla da konuşacağım. Daha da var. Kafamdaki projelerden bir tanesi onlar normal takımlarını çalıştırırken Necati ile Elmander'in haftada bir gün de bizim atak oyuncularımızı çalıştırmalarını istiyorum. Santrforlarımızı çalıştırsınlar. Ben onlara 1-2 hafta drill'ler veririm sonra da zaten santrforunuz bakalım neye ihtiyaçları var gibi… Böyle kafamda bir şey var. Böylece ileride Galatasaray'a daha çekirdekten yetişmiş, tecrübeyi almış yeni antrenörler de kazandırmış olabiliriz. Onların da olup olmayacağını söyleyeceğiz zaten. Necati, Gökhan ve Elmander'in yaklaşımı beni mutlu etti. Yoğunluğu bir atalım. Florya'ya elimizi attık tamam da yoğunluğu bir atalım tam manasıyla birçok şeyi değiştireceğiz. Galatasaray'a 1996'da geldikten sonra 22 yıl olmuş… O zaman zarfında Emre ile başlayan diğer oyuncularla devam eden Arda'lar, Sabri'ler, Emre'ler…. Bunun arasında birçok oyuncu var. Çıkarmaya alışkın bir kulüpten bahsediyoruz. Görmeyince… Burada bir tane yok. Sormadım değil sordum. Galatasaray'dan hep çıkmıştır, çıkmalıdır. Bu yüzden oraya çok önem veriyoruz. En kısa zamanda da bu projemizi hayata geçireceğiz." dedi.
GÖKHAN ZAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:05
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Sneijder tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım
Toplam 28
Yorum
FBLand Bu kim ya yeni mi çıktı :D
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 12
Yorum
fbli valla bunu adamgibi tokatlayacak ağzını burnunu yamultacak bir yiğit lazım bu ondan anlar
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'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ teknik ekip böyle toplanıyorsa yapılacak transferleri hayal bile edemiyorum ! devam devam önümüzdeki sezon ffp girersiniz...
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