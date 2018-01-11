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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    G.Saray hazırlıklarını sürdürdü

    G.Saray hazırlıklarını sürdürdü

    Futbol Takımı, 'de ikinci yarının hazırlıklarına devam etti.

    'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör yönetiminde çalıştı.

    Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından soğuma hareketleriyle tamamlandı.

    Sakatlığı bulunan Reges salonda çalışırken, antrenmanın bir bölümüne katılan Mariano Filho daha sonra takımdan ayrı koştu.

    , ikinci yarı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:51
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