G.Saray hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam etti.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Fernando Reges salonda çalışırken, antrenmanın bir bölümüne katılan Mariano Filho daha sonra takımdan ayrı koştu.
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:51
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Fernandao'nun şaşırtan değişimi
Toplam 1
Yorum
doğru fernadao nun Fb de ne işi var daha
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Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 ANLAŞILAN O Kİ, FATİH HOCA MAÇ GÜNÜ HARİÇ FLORYAYA UĞRAMAYACAK.. BİR SÜRÜ YARDIMCI ALDIĞINA GÖRE..
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Terim restleşmesi
Toplam 9
Yorum
gs aysal ne oldu mancini ler prandelli ler hocanı kaptırdın demiroren e bak beşiktaş a orman nasıl akıllı adam simdi cıkmış konusuosun....
G.Saray hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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