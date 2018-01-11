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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    G.Saray, Stadı'nı unutmadı

    G.Saray, <a href="/index/ali-sami-yen?id=39f6d988-0b47-4e6c-a2ee-bd12e57fcd34" class="" rel="tag">Ali Sami Yen</a> Stadı'nı unutmadı

    , 11 Ocak 2011 yılında veda ettiği Stadı'na için 'Bu kalp seni unutur mu...' başlıklı açıklama yayınladı.

    Mecidiyeköy'deki Stadyumu'nda ilk resmi müsabaka 20 Aralık 1964'te A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynadığı maçla ile hizmete girdi. ise Stadyumu'ndaki anılarını 11 Ocak 2011 yılında tarihin tozlu raflarına kaldırdı. Sarı-kırmızılılar, Stadyumu'nda ilk maçını 24 Eylül 1944 tarihinde Süleymaniye'ye karşı oynarken, ışıklarını ise 11 Ocak 2011'de 'ndaki Beypazarı Şekerspor maçıyla kapadı. Spor Kulübü, bu önemli günü unutmadı ve resmi internet sitesinden 'Bu kalp seni unutur mu...' başlıklı açıklama yayınladı.

    İLK ŞAMPİYONLUK 1972'DE
    , Ali Sami Yen'deki ilk şampiyonluk 1971-72 sezonunda Teknik Direktör İngiliz Brian Birch ile yaşadı. Stattaki bir sonraki şampiyonluk için ise sarı-kırmızılılar 15 yıl bekledi ve 1987'de mutlu sona ulaştı. 1994 yılında Bursaspor, 1997'de Ankaragücü, 1998 ve 2000 yıllarında İstanbulspor, 2006'da Kayserispor ve 2008'de Oftaş maçlarının ardından şampiyonluk turları Ali Sami Yen'de yinelendi.

    AVRUPA TİTREDİ
    Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda birçok Avrupa maçı zaferine ulaştı. En unutulmazlardan biri de deplasmanda 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İsviçre şampiyonu Neuchatel Xamax'ı 5-0 yenerek Avrupa zaferine imza attı. , Roma, , Barcelona, Milan, Lazio, , , Leeds United, Monaco, PSG gibi Avrupa'nın devleri stattan yenilgiyle ya da elenerek ayrılan takımlar olarak tarihteki yerlerini aldı.

    MİLLİ TAKIMIN ZAFERLERİNE TANIKLIK ETTİ
    Türk futbol tarihinin önemli başarılardan birinin vizesi Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan müsabakada alındı. Milliler, 2002 öncesi Avusturya ile yapılan baraj maçlarının ikinci ayağı Ali Sami Yen'de oynadı ve sahadan 5-0 galip ayrılarak 48 yıl aradan sonra 'na katıldı.
    Galatasaray, 'ndaki Beypazarı Şekerspor maçıyla 11 Ocak 2011'de son kez Ali Sami Yen Stadı çimlerine ayak bastı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
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