G.Saray, Ali Sami Yen Stadı'nı unutmadı
Galatasaray, 11 Ocak 2011 yılında veda ettiği Ali Sami Yen Stadı'na için 'Bu kalp seni unutur mu...' başlıklı açıklama yayınladı.
İLK ŞAMPİYONLUK 1972'DE
Galatasaray, Ali Sami Yen'deki ilk şampiyonluk 1971-72 sezonunda Teknik Direktör İngiliz Brian Birch ile yaşadı. Stattaki bir sonraki şampiyonluk için ise sarı-kırmızılılar 15 yıl bekledi ve 1987'de mutlu sona ulaştı. 1994 yılında Bursaspor, 1997'de Ankaragücü, 1998 ve 2000 yıllarında İstanbulspor, 2006'da Kayserispor ve 2008'de Oftaş maçlarının ardından şampiyonluk turları Ali Sami Yen'de yinelendi.
AVRUPA TİTREDİ
Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda birçok Avrupa maçı zaferine ulaştı. En unutulmazlardan biri de deplasmanda 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İsviçre şampiyonu Neuchatel Xamax'ı 5-0 yenerek Avrupa zaferine imza attı. Eintracht Frankfurt, Roma, Real Madrid, Barcelona, Milan, Lazio, Manchester United, Borussia Dortmund, Leeds United, Monaco, PSG gibi Avrupa'nın devleri stattan yenilgiyle ya da elenerek ayrılan takımlar olarak tarihteki yerlerini aldı.
MİLLİ TAKIMIN ZAFERLERİNE TANIKLIK ETTİ
Türk futbol tarihinin önemli başarılardan birinin vizesi Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan müsabakada alındı. Milliler, 2002 Dünya Kupası öncesi Avusturya ile yapılan baraj maçlarının ikinci ayağı Ali Sami Yen'de oynadı ve sahadan 5-0 galip ayrılarak 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beypazarı Şekerspor maçıyla 11 Ocak 2011'de son kez Ali Sami Yen Stadı çimlerine ayak bastı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:50
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Fernandao'nun şaşırtan değişimi
Toplam 1
Yorum
doğru fernadao nun Fb de ne işi var daha
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'Nerede kalmıştık...' furyası sürüyor!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 ANLAŞILAN O Kİ, FATİH HOCA MAÇ GÜNÜ HARİÇ FLORYAYA UĞRAMAYACAK.. BİR SÜRÜ YARDIMCI ALDIĞINA GÖRE..
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Terim restleşmesi
Toplam 9
Yorum
gs aysal ne oldu mancini ler prandelli ler hocanı kaptırdın demiroren e bak beşiktaş a orman nasıl akıllı adam simdi cıkmış konusuosun....
G.Saray, Ali Sami Yen Stadı'nı unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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