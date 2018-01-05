G.Saray De Jong'u KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Hollandalı futbolcu Nigel de Jong’un sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiğini KAP'a bildirdi. Bu sezon takımdan ayrılan ilk isim olan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 24 maçta oynadı ve 1 gol attı.
Galatasaray'da devre arası yaprak dökümü başladı. Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un yerine Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından takımdan gönderilen ilk isim Hollandalı futbolcu Nigel de Jong oldu. Tudor tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan fakat Terim'in gelmesinin ardından antrenmanlara çıkan De Jong ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Palatformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon oynamadı
2016-2017 sezonu yaz transfer döneminde ABD'nin Los Angeles Galaxy ekibinden takıma katılan Hollandalı futbolcu, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 24 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 2041 dakika süre alan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti. De Jong, sarı-kırmızılı forma ile 6 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
Nigel de Jong bu sezon ise kadro dışı kaldığı için hiçbir maçta görev almadı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:51
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Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
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özk geçmiş olsun bar pavyon gezer izmirde artık
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
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MUSA harun kardeş,centilmenlik lafları iyi güzel de bu konuda konuşamayacak tek taraftar topluluğuGS dır.onun taraftarlarıdırTRABZONSPORU
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Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
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karakartal ya bırak arda yapıyosun yapıyosun sonra photoshop diyosun hep bi kılıf uyduruyorsun. koskoca barcelonadasın gündeme geldiğin konulara bak...
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