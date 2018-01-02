 Özbek’le buluşacak – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Özbek’le buluşacak

    Özbek’le buluşacak
    Amerika'da kızı ve torununun yanında enerji toplayan ve bu arada bir de transfer görüşmesi yapan döner dönmez çalışmalarına start verecek. Bugün İstanbul'da olması beklenilen deneyimli çalıştırıcı, yarın 'da scout ekibi ve yöneticilerle bir araya gelip transfer çalışmalarını hızlandıracak. Bu toplantıya başkan 'in de katılması bekleniyor.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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