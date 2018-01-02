Fernando’nun yerine Nigel de Jong
Fernando’nun sakatlığıyla birlikte affedilen Nigel de Jong’a forma şansı doğdu. Fatih Terim, tatilde ekstra çalışmalar yapmasını istediği Hollandalı yıldıza, Antalya kampı için “Hazır ol’ mesajı verdi.
AYSAL DÖNEMİNDE ALINMASINI İSTEMİŞTİ
Habertürk'ün haberine göre; Terim'in, özellikle Hollandalı De Jong üzerinde durduğu, tatile gitmeden önce de ekstra çalışmalar yaparak Antalya kampına kadar form düzeyini artırmasını istediği öğrenildi. Kariyerinde şimdiye kadar birçok önemli maça çıkmış olan De Jong'u Kayseri'de sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca, kampta 33 yaşındaki ön liberoyu Fernando'nun yerine deneyecek. Terim, Galatasaray'daki 3. döneminde De Jong'un alınmasını istemiş, ancak Hollandalı tercihini Amerika'dan yana kullanınca bu transfer gerçekleşmemişti.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:36
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