 Fernando’nun yerine Nigel de Jong – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    ’nun yerine Nigel de Jong

    Fernando’nun yerine Nigel de Jong

    ’nun sakatlığıyla birlikte affedilen Nigel de Jong’a forma şansı doğdu. , tatilde ekstra çalışmalar yapmasını istediği Hollandalı yıldıza, Antalya kampı için “Hazır ol’ mesajı verdi.

    'da bu sezon gösterdiği üstün performansla takım savunmasının kilit ismi olarak dikkat çeken 'nun şok sakatlığı teknik direktör 'i en çok düşündüren konuların başında geliyor. Fernando'nun sakatlığının uzayabileceği endişesini taşıyan Terim, transferde sol bek ve forvete öncelik verildiği için, takım içinde ön liberoya alternatif düşünüyor. Kadrosundaki isimleri gözden geçiren Terim, sezon başında kadro dışı bırakılan Nigel de Jong ile fazla süre alamayan 'un kamp performanslarını görmek istiyor.

    AYSAL DÖNEMİNDE ALINMASINI İSTEMİŞTİ
    Habertürk'ün haberine göre; Terim'in, özellikle Hollandalı De Jong üzerinde durduğu, tatile gitmeden önce de ekstra çalışmalar yaparak Antalya kampına kadar form düzeyini artırmasını istediği öğrenildi. Kariyerinde şimdiye kadar birçok önemli maça çıkmış olan De Jong'u Kayseri'de sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca, kampta 33 yaşındaki ön liberoyu Fernando'nun yerine deneyecek. Terim, Galatasaray'daki 3. döneminde De Jong'un alınmasını istemiş, ancak Hollandalı tercihini Amerika'dan yana kullanınca bu transfer gerçekleşmemişti.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:36
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