 Stat zemini elden geçecek – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Stat zemini elden geçecek

    Stat zemini elden geçecek
    Göztepe maçında sakatlanarak oyundan alınan ve iç yan bağında ileri derecede yırtık tespit edilen Fernando'nun sakatlığında TT Stadı'nın zeminindeki problemin etken olması Terim'in canını sıktı. Tecrübeli teknik adam zemindeki problemin devre arasında çözülmesi yönünde yönetimde bir talepte bulundu.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:03
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