Yavru Aslanlar’a örnek oldu

Galatasaray Futbol Akademisi'nin twitter'dan dün, "Rojhat Çeriğ (U11) vs @maiconroque27" mesajıyla paylaştığı bu fotoğraflar büyük beğeni aldı. Maicon'un taklasını yapmaya çalışan U11 Takımı oyuncusu Rojhat için bir takipçi, "Yavru Aslanlar göre göre yetişiyor işte..." yorumunu yaptı.