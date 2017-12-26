 Yavru Aslanlar’a örnek oldu – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Yavru Aslanlar’a örnek oldu

    Yavru Aslanlar’a örnek oldu
    Galatasaray Futbol Akademisi'nin twitter'dan dün, "Rojhat Çeriğ (U11) vs @maiconroque27" mesajıyla paylaştığı bu fotoğraflar büyük beğeni aldı. Maicon'un taklasını yapmaya çalışan U11 Takımı oyuncusu Rojhat için bir takipçi, "Yavru Aslanlar göre göre yetişiyor işte..." yorumunu yaptı.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:11
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