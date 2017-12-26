Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!

Çakar, ''Bu sözleşme Federasyondan daha büyük bir tazminatı, daha büyük bir oranda alabilmek ve mahkemeyi olumsuz etkilememek için. Sen 1905 TL'lik çalışacak adam değilsin, halkı kandırmayın!'' dedi ve ekledi:

''Madem çok delikanlısın, elini taşın altına koydun, buna da saygı duyarım. Bütün kontratın 1905 TL olsun o zaman. Ne var yani 4-5 ay 1905 lira da sonra birden 3 milyon euro. Çok açık siz mahkemeyi, federasyonu, işi kılıfına uydurmak içini, muvazaalı, tartışmalı anlaşma yaptınız.''