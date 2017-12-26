Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Eski hakem ve SABAH gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Beyaz TV'de katıldığı programda Fatih Terim'in TFF ile olan tazminat davası ve Galatasaray ile imzaladığı sözleşmeye dair flaş bir iddiada bulundu.
Çakar, ''Bu sözleşme Federasyondan daha büyük bir tazminatı, daha büyük bir oranda alabilmek ve mahkemeyi olumsuz etkilememek için. Sen 1905 TL'lik çalışacak adam değilsin, halkı kandırmayın!'' dedi ve ekledi:
''Madem çok delikanlısın, elini taşın altına koydun, buna da saygı duyarım. Bütün kontratın 1905 TL olsun o zaman. Ne var yani 4-5 ay 1905 lira da sonra birden 3 milyon euro. Çok açık siz mahkemeyi, federasyonu, işi kılıfına uydurmak içini, muvazaalı, tartışmalı anlaşma yaptınız.''
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:35
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Vida formayı giydi! İşte maliyeti...
Toplam 5
Yorum
Oğuzhan Fenerbahçeliyim ama çok kaliteli transfer yaptı beşiktaş, üstelik bu adamı bonservissiz almak transfer başarısıdır.
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Belhanda’nın yerine Garmash
Toplam 5
Yorum
by_qarisma belhanda=garmash al birini vur ötekine kısaca fiyasko transfer olur.
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Fernandao bilmecesi...
Toplam 2
Yorum
taraftar kesinlikle kalmali, tam formunu bulmus...!!! sezon sonu satilsin.....
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