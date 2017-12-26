Çatı aday geliyor

Dursun Özbek'in Fatih Terim hamlesinin ardından sessizliğe bürünen muhalefet yeniden çalışmalara başladı. Özbek'i sert bir şekilde eleştiren Duygun Yarsuvat ve Faruk Süren'in 20 Ocak'ta yapılacak kongre için herkesi heyecanlandıracak ortak bir aday bulunması için görüşmeler yaptığı ifade edildi. Bir-iki gün içinde adayın belirlenip açıklanması bekleniyor.