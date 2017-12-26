 Çatı aday geliyor – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Çatı aday geliyor

    Çatı aday geliyor
    Dursun Özbek'in Fatih Terim hamlesinin ardından sessizliğe bürünen muhalefet yeniden çalışmalara başladı. Özbek'i sert bir şekilde eleştiren Duygun Yarsuvat ve Faruk Süren'in 20 Ocak'ta yapılacak kongre için herkesi heyecanlandıracak ortak bir aday bulunması için görüşmeler yaptığı ifade edildi. Bir-iki gün içinde adayın belirlenip açıklanması bekleniyor.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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