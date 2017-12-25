 Maicon'un golü dünya basınını salladı! – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    'un golü dünya basınını salladı!

    <a href="/index/maicon?id=3e9ead86-725c-4730-b5f3-23a014207cbe" class="" rel="tag">Maicon</a>'un golü dünya basınını salladı!

    Fatih Terim yönetiminde ilk maçına çıkan Galatasaray'da maça Brezilyalı savunma oyuncusu damga vurdu.

    Göztepe'yi 3-1 mağup eden G.Saray'da takımın 3. golünü frikikten kayden büyük bir beğeni topladı. Sarı kırmızılı forma ile ilk kez frikikten ağları sallayan tecrübeli futbolcu dünya basınına manşet oldu.

    İlk olarak ülkesi Brezilya'da övgülerde bulunuldu. Globo Esporte sitesi manşetine taşıdığı haberde, ", Galatasaray'ı harika frikiğiyle zafere taşıdı" başlığını attı. Haberin içinde ise, "Eski Sao Paolo'lu yıdız, Beto'nun koruduğu kaleye frikikten golünü gönderdi" denildi.

    O Diario sitesi de 'un golünü özel olarak öne çıkarırken, "Eski Sao Paolo'lu, frikikten attı ve Galatasaray'ı zafere taşıdı" yorumu yapıldı.

    Portekiz'in Mais Futebol sitesi de ile Beto arasındaki mücadeleye vurgu yaparak, "Eski Porto'lu Maicon, Galatasaray'ı zafere taşıdı" derken "Beto Maicon'un bu harika golünden kaçamadı" yorumunda bulundu.

    Fransız L'Equipe gazetesi de gole özel yer ayırarak, "Maicon'un harika friği" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Bein Sports France ise "Galatasaray'da Maicon muhteşem frikiği başlığıyla özel yayın yapıldı.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:48
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