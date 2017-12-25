Dokunması yetti

İlk maçına çıkan Fatih Terim, Evkur Yeni Malatya maçının kadrosundan sadece 2 değişiklik yapıp takımını sahaya sürdü

Yeniden Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, sarı- kırmızılı takımla ilk karşılaşmasında kadro ve sistem üzerinde bir değişikliğe gitmedi. 2 gün takımla birlikte idman yapmasının ardından Göztepe maçında kulübedeki yerini alan başarılı çalıştırıcı, sadece 2 değişiklik yaptı.



SELÇUK'U OYUNA ALDI

Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildiği son lig maçına ilk 11'de başlayan isimlerden Ahmet Çalık ve Yasin Öztekin, Terim tarafından yedeğe çekildi. Ahmet'in yerine Serdar Aziz, Yasin'in yerine ise Garry Rodrigues şans bulan isimler oldu. Daha sonra Rodrigues'in sakatlanmasıyla Yasin'i sahaya süren Terim ayrıca Belhanda'yı da Selçuk ile değiştirdi.