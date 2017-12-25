Dokunması yetti

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İlk maçına çıkan Fatih Terim, Evkur Yeni Malatya maçının kadrosundan sadece 2 değişiklik yapıp takımını sahaya sürdü
SELÇUK'U OYUNA ALDI
Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildiği son lig maçına ilk 11'de başlayan isimlerden Ahmet Çalık ve Yasin Öztekin, Terim tarafından yedeğe çekildi. Ahmet'in yerine Serdar Aziz, Yasin'in yerine ise Garry Rodrigues şans bulan isimler oldu. Daha sonra Rodrigues'in sakatlanmasıyla Yasin'i sahaya süren Terim ayrıca Belhanda'yı da Selçuk ile değiştirdi.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:10
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