Terim anlaşması sonrası şok ifadeler: ''Eğer biraz onurları varsa...''
Galatasaray eski medya direktörü İskender Baydar, Galatasaray'ın Fatih Terim’le anlaşmasının ardından çok konuşulacak tweet'ler attı.
Baydar'ın attığı tweetler şu şekilde:
Eğer biraz onurları varsa yöneticiler Can Topsakal ile İsmail Sarıkaya ve Kulüp Genel Koordinatörü Celal Canoğuz ile Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Terim ile anlaşıldıktan sonra istifa etmesi lazım.. Çok zor değil, ben ettim:)
Yalnız biz Östersunds maçından sonra "Fatih Terim gelmeli" derken kulüp içinde karşı çıkan, engelleyen yönetici veya profesyonel kim varsa yalakalık olsun diye bugün farklı bir şey yazmayı düşünüyorsa yazmasın; rezil ederim:)
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:48
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Terim anlaşması sonrası şok ifadeler: ''Eğer biraz onurları varsa...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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