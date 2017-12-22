 Terim anlaşması sonrası şok ifadeler: ''Eğer biraz onurları varsa...'' – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Terim anlaşması sonrası şok ifadeler: ''Eğer biraz onurları varsa...''

    Terim anlaşması sonrası şok ifadeler: ''Eğer biraz onurları varsa...''

    eski medya direktörü , Galatasaray'ın ’le anlaşmasının ardından çok konuşulacak tweet'ler attı.

    Baydar'ın attığı tweetler şu şekilde:

    Eğer biraz onurları varsa yöneticiler Can Topsakal ile İsmail Sarıkaya ve Kulüp Genel Koordinatörü Celal Canoğuz ile Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Terim ile anlaşıldıktan sonra istifa etmesi lazım.. Çok zor değil, ben ettim:)

    Yalnız biz Östersunds maçından sonra " gelmeli" derken kulüp içinde karşı çıkan, engelleyen yönetici veya profesyonel kim varsa yalakalık olsun diye bugün farklı bir şey yazmayı düşünüyorsa yazmasın; rezil ederim:)

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:48
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