Yeni yönetimin görev süresi tartışmalı

Dursun Özbek, "Yeni yönetim 3 yıl için seçilecek" dese de 20 Ocak 2018'deki olağanüstü genel kurulunda seçilecek yönetimin, ne kadar süre görev yapacağı konusu tartışılıyor. Kulüp tüzüğündeki, "olağan genel kurulların 3 yılda bir mayıs ayının ikinci yarısında yapılacağı" maddesi ile "seçilen yönetimlerin görev süresinin 3 yıl olduğu" maddesi çelişkiye neden oluyor. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, "20 Ocak'ta seçilecek yönetim, 3 yıl için göreve gelecektir" dedi. Buna karşılık buna karşı çıkan Prof. Dr. Hamdi Yasaman ise mayıs ayı olağan genel kurulunu pas geçmenin hukuki açıdan doğru olmadığını savundu. Yasaman, "Bence hukuki değil. Önümüzdeki mayıs ayında seçimin olağan sürecinde tekrar yapılması gerekir" ifadesini kullandı.