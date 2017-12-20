Galatasaray'ın taraftar gruplarından ultrAslan, geçtiğimiz gün yaptığı Fatih Terim açıklamasıyla gündeme geldi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme birçok yabancı hoca ismi gelirken ultrAslan, yaptığı açıklama ile sarsıcı bir iddia ortaya attı.

Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yıllardır liseci abilerinin gölgesinde camiamızın maddi olarak kasasını manevi olarak enerjisini sömüren Bülent Tulun'un yaşanan kaosu fırsat bilip Florya'ya etki etmeye çalıştığı bilgilerini yakından takip ediyoruz. Hiçbir bilgisi ve yetkisi olmadığı halde kapalı kapılar arkasında

başarısız yabancı hocaları parlatarak yönetime sunan ve pazarlamaya çalışan, bizce Brütüs, Galatasaraylılar cemiyetinde "%10'cu Bülent" lakabıyla tanınan Bülent Tulun Galatasaray'dan elini çek. Önce hoca transferiyle daha sonra o hocanın isteyeceği futbolcuları transfer etmek için kuracağın komisyon ağının farkındayız. Son olarak akıllarına "Futbol aklı" diye Lucescu gelen Dursun Özbek ve yönetimi belki de görevde olduğu son günlerde "Gizli danışman" Tulun'un peşine takılıp camiayı daha büyük kaoslara sürüklemeyi aklından bile geçirmesin.





Yaptığı açıklama ile hem Bülent Tulun'a hem de yönetime mesaj yollayan ultrAslan'ın 'yabancı hocalar' diyerek bahsettiği teknik adamların arasında Hollandalı çalıştırıcı Ronald Koeman'ın da yer aldığı öne sürüldü.