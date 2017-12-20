UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Galatasaray’da Igor Tudor’un ayrılığından sonra yükselen Fatih Terim seslerine taraftar grubu UltrAslan’dan destek geldi.
İşte UltrAslan'ın Twitter hesabından yayınlanan o açıklama:
"Yıllardır futbol takımının başına getirilen teknik direktörlerde bir türlü istikrar sağlanamadığı ortada! Kısa vadeli hedefler, yanlış isim tercihleri, yanlış yapılanmalar... Ve hepsinin sonunda zarar gören bir marka. Gelinen noktada Galatasaray seçim sürecine giriyor. Şampiyonluk yolunda oldukça iddialı olan kadroyu devre arasında çalıştıracak isim hala belli değil. O ismi belirleyebilecek yönetim de belli değil."
"TEK İSİM FATİH TERİM'DİR"
"Bizler bugün diyoruz ki; armamızdaki 4 yıldızdan 1'ini bize kazandıran, Galatasaray'ın Türk olmayan takımları yenmek hedefini en yüksek seviyede gerçekleştirebilen, yönetim boşluğunu takıma yansıtmadan hedefe yürütebilecek tek isim Fatih Terim'dir. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumda ve ortamda macere arama lüksü olmadığı gibi bugün ben Galatasaraylıyım diyenlerin de ego yapma lüksü asla yoktur. Yapılan yatırımlar, kurulan iddialı kadro, camianın derhal kenetlenme ihtiyacı tek bir adresi göstermektedir. Bu isim Fatih Terim'dir."
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:22
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
Toplam 1
Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
Yorum
tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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