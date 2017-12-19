Dilmen: Terim'in yerinde olsam...

"Aykut Kocaman, bırakma noktasına gelmişti ve kısa bir sürede 40 gün içinde toparlandı ve yarışın içine girdi. Aziz Yıldırım panik yapmadı ve Aykut Kocaman ile beraber toparladı. Galatasaray böyle yapamadı, ben Tudor'un yeterli bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Tudor hiçbir zaman futbolcular için sağlam bir konumda görülmedi."