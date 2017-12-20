Twitter’da rekor kırdı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, seçim kararı almasının ardından yaptığı basın toplantısı günün en çok konuşulan olayı oldu. Twitter'da Özbek'in açıklamalarıyla ilgili 35 bin tweet atılırken, Aslan'ın başkanı sosyal medyada günün en popüler ismiydi