 Twitter’da rekor kırdı – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Twitter’da rekor kırdı

    Twitter’da rekor kırdı
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, seçim kararı almasının ardından yaptığı basın toplantısı günün en çok konuşulan olayı oldu. Twitter'da Özbek'in açıklamalarıyla ilgili 35 bin tweet atılırken, Aslan'ın başkanı sosyal medyada günün en popüler ismiydi
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:00
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