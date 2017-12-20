 Lietkabelis 77-84 Galatasaray Odeabank | Maç özeti – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    77-84 |

    <a href="/index/lietkabelis?id=783cefd1-48f3-417c-b9d4-0a5bcd76e0cf" class="" rel="tag">Lietkabelis</a> 77-84 <a href="/index/galatasaray-odeabank?id=f70b989e-6f94-437f-a1c7-b20fe99568c4" class="" rel="tag">Galatasaray Odeabank</a> | <a href="/index/mac-ozeti?id=c0d12b6f-81ba-49f2-8cef-ef524a737432" class="" rel="tag">Maç özeti</a>

    , ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda 'i 84-77 mağlup etti.

    Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Litvanya'nın ekibini 84-77 yendi.

    Bu sonucun ardından 4. galibiyetini alırken, 5. mağlubiyetini yaşadı.

    İlk çeyreği 25-19 önde geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 52-40 üstün girdi.

    Üçüncü periyotta rakibine 70-57'lik üstünlük kuran İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 84-77 galip ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi 24 sayıyla ev sahibi ekipten Ksistof Lavrinovic olurken, Galatasaray Odeabank'ta Göksenin Köksal 17 sayı kaydetti.

    LIETKABELIS - GALATASARAY ODEABANK MAÇ ÖZETİ

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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