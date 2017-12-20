Lietkabelis 77-84 Galatasaray Odeabank | Maç özeti
Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Lietkabelis'i 84-77 mağlup etti.
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 84-77 yendi.
Bu sonucun ardından Galatasaray Odeabank 4. galibiyetini alırken, Lietkabelis 5. mağlubiyetini yaşadı.
İlk çeyreği 25-19 önde geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 52-40 üstün girdi.
Üçüncü periyotta rakibine 70-57'lik üstünlük kuran İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 84-77 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 24 sayıyla ev sahibi ekipten Ksistof Lavrinovic olurken, Galatasaray Odeabank'ta Göksenin Köksal 17 sayı kaydetti.
LIETKABELIS - GALATASARAY ODEABANK MAÇ ÖZETİ
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
Toplam 1
Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
Yorum
tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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