Galatasaray, Emrah Bayraktar yönetiminde çalıştı

Antrenmanın ilk bölümünde teknik pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımın Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada forma giyen oyuncular, bu çalışmayla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise topa sahip olma uygulamaları üstünde durduktan sonra dar alanda beşe beş çift kale maç yaptı.