Yıldız oyuncunun yeni durağı G.Saray!
Fransız basını, futbol oynamaya devam etmek isteyen Patrice Evra'nın yeni durağının Galatasaray olacağı iddia etti!
Telefoot'un haberine göre, Galatasaray, Marsilya'dan olaylı bir şekilde ayrılan Patrice Evra'yı devre arası transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor.
Haberde, La Liga ekibi Las Palmas ve Arjantin'den bazı kulüplerin de Evra'yı takip ettiği belirtilirken Galatasaray'da forma giyen Gomis, Carrasso, Belhanda ve Feghouli gibi Fransa çıkışlı isimler de ön plana çıkarıldı.
HANGİ TAKIMA GİDECEĞİ MERAKLA BEKLENİYOR
Telefoot'un Instagram hesabından yayınladığı gönderide, Ocak'ta sahalara döneceğini belirten Evra'nın hangi takıma imza atacağının merakla beklendiği, Galatasaray'ın ise adının sıkça anıldığı ve ciddi bir aday olduğu öne sürüldü.
Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis de geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında eski takım arkadaşı hakkında konuşmuş ve ''Evra da bir insan. Zayıf bir anında yaptığı hareket nedeniyle cezalandırıldı. Cezasını çekecek. Fakat antrenman anında ona bu hareketi yapan ve Marsilya taraftarı arasında küçük bir grubu oluşturan kişilerin de cezalandırılması gerekiyor'' demişti.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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