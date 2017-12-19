 Tudor gitti, hisseler uçtu! – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Tudor gitti, hisseler uçtu!

    Tudor gitti, hisseler uçtu!

    'da teknik direktör 'un görevine son verilmesi son zamanlarda düşüşe geçen borsadaki hisseleri uçurdu.

    Evkur Malatyaspor'a yenilerek liderliği Başakşehir'e kaptıran 'da teknik direktör 'un görevine son verilmesi borsadaki hisseleri dipten çıkardı.

    Güne, pazar günkü yenilginin etkisiyle yüzde 2'lik düşüşle 6.22 liradan başlayan 'ın hisseleri, görevden alınma haberinin gelmesinin ardından yüzde 5 artarak 6.54 liraya kadar çıktı.

    Galatasaray hisseleri ligde kötü gidişin başladığı ekim ortasından bu yana yüzde 27 düştü. Aynı dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4 yükseldi.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:08
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