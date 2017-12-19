Tudor gitti, hisseler uçtu!
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verilmesi son zamanlarda düşüşe geçen borsadaki hisseleri uçurdu.
Evkur Malatyaspor'a yenilerek liderliği Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verilmesi borsadaki hisseleri dipten çıkardı.
Güne, pazar günkü yenilginin etkisiyle yüzde 2'lik düşüşle 6.22 liradan başlayan Galatasaray'ın hisseleri, görevden alınma haberinin gelmesinin ardından yüzde 5 artarak 6.54 liraya kadar çıktı.
Galatasaray hisseleri ligde kötü gidişin başladığı ekim ortasından bu yana yüzde 27 düştü. Aynı dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4 yükseldi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:08
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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